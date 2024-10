Inchiesta ultras, Inzaghi ascoltato in Questura: “Dal capo della curva richieste ma non minacce” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 9 ottobre, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato ascoltato dagli agenti della Mobile come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine “Doppia curva” della Dda di Milano che ha decapitato i vertici delle due curve milanesi. Un incontro durato meno di un’ora in cui Inzaghi, che non è indagato, ha dovuto chiarire i dettagli del rapporto emerso con i capi ultras nerazzurri, ora detenuti assieme a quelli del Milan. Come emerso nell’Ordinanza del Gip che ha portato ai 19 arresti (di cui tre ai domiciliari), tra le tante intercettazioni ce n’è una tra Marco Ferdico, ormai ex capo della Nord interista detenuto con l’aggravante mafiosa, e lo stesso Inzaghi: Ferdico chiamava per intercedere sulla dotazione di biglietti da dare alla curva Nord per la finale di Champions 2023. Tpi.it - Inchiesta ultras, Inzaghi ascoltato in Questura: “Dal capo della curva richieste ma non minacce” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 9 ottobre, l’allenatore dell’Inter Simoneè statodagli agentiMobile come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine “DoppiaDda di Milano che ha decapitato i vertici delle due curve milanesi. Un incontro durato meno di un’ora in cui, che non è indagato, ha dovuto chiarire i dettagli del rapporto emerso con i capinerazzurri, ora detenuti assieme a quelli del Milan. Come emerso nell’Ordinanza del Gip che ha portato ai 19 arresti (di cui tre ai domiciliari), tra le tante intercettazioni ce n’è una tra Marco Ferdico, ormai exNord interista detenuto con l’aggravante mafiosa, e lo stesso: Ferdico chiamava per intercedere sulla dotazione di biglietti da dare allaNord per la finale di Champions 2023.

