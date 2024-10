Il dramma di Ghali dietro il nuovo singolo | Hanno diagnosticato un altro cancro a mia mamma

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Miasi doveva operare, un mese fa leilper la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Miasi è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto”, comincia così il lungo,tico post pubblicato dasui social. “La paura che mianon riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte. In quei giorni mi facevo mille domande: cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? Dovremmo guardare dei film insieme? Basteranno le preghiere che abbiamo fatto insieme ? Andare a mangiare fuori? Stare insieme basta? Ha senso che io stia scrollando tik tok? E se me ne pentissi?”, racconta il cantante.