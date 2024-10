Henry Cavill entra nel cast di Voltron, film live-action tratto dalla serie animata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cast di Voltron, il progetto live-action scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, si arricchisce con l'arrivo di Henry Cavill. Henry Cavill sarà il protagonista del film di Voltron, l'adattamento prodotto da Amazon MGM della popolare serie animata. Lo studio ha ottenuto i diritti per lo sviluppo e la produzione del progetto nel 2022 e attualmente è in corso il casting. I primi dettagli di Voltron Rawson Marshall Thurber sarà il regista di Voltron, oltre a essere autore della sceneggiatura insieme a Ellen Shanman. Per ora la trama non è stata rivelata e i fan dovranno attendere per scoprire i dettagli del ruolo affidato a Henry Cavill, ex star della serie The Witcher e, prossimamente, protagonista di Highlander, il ritorno Movieplayer.it - Henry Cavill entra nel cast di Voltron, film live-action tratto dalla serie animata Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildi, il progettoscritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, si arricchisce con l'arrivo disarà il protagonista deldi, l'adattamento prodotto da Amazon MGM della popolare. Lo studio ha ottenuto i diritti per lo sviluppo e la produzione del progetto nel 2022 e attualmente è in corso iling. I primi dettagli diRawson Marshall Thurber sarà il regista di, oltre a essere autore della sceneggiatura insieme a Ellen Shanman. Per ora la trama non è stata rivelata e i fan dovranno attendere per scoprire i dettagli del ruolo affidato a, ex star dellaThe Witcher e, prossimamente, protagonista di Highlander, il ritorno

