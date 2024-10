Greci: Fermate tre persone. Indagini in corso per possibili legami con gli assalti agli ATM (Di giovedì 10 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Greci in provincia di Avellino hanno fermato tre uomini del foggiano tra i 20 e i 40 anni. Sarebbero accusati di ricettazione in concorso Nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Greci, al termine di attività d’indagine, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre uomini del foggiano, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, accusati di ricettazione in concorso. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. I fatti risalgono a ieri notte, quando una pattuglia ha intercettato i tre soggetti mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio sulla SS 90 delle Puglie. Il veicolo ha immediatamente insospettito i gli operanti. Puntomagazine.it - Greci: Fermate tre persone. Indagini in corso per possibili legami con gli assalti agli ATM Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione diin provincia di Avellino hanno fermato tre uomini del foggiano tra i 20 e i 40 anni. Sarebbero accusati di ricettazione in conNell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di, al termine di attività d’indagine, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre uomini del foggiano, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, accusati di ricettazione in con. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. I fatti risalgono a ieri notte, quando una pattuglia ha intercettato i tre soggetti mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio sulla SS 90 delle Puglie. Il veicolo ha immediatamente insospettito i gli operanti.

