Grana Padano Dop grattugiato richiamato per corpi estranei, la nota del Ministero (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero della Salute, nella sua attività di monitoraggio dei prodotti in vendita presso i supermercati italiani, ha emesso una nuova nota di richiamo. Sul proprio sito, infatti, il dicastero guidato da Orazio Schillaci ha avvertito i consumatori sui possibili rischi legati a un lotto di Grana Padano Dop grattugiato in vendita nei supermercati, perché potrebbe contenere dei corpi estranei. Per questo motivo il Ministero ha richiamato il prodotto, con tutte le avvertenze del caso. Il Grana grattugiato richiamato A essere protagonista della nota di richiamo pubblicata sul sito del Ministero della Salute è il Grana Padano Dop grattugiato prodotto dalla “Latteria Social Mantova Soc. Agr. Coop.”, con stabilimento a Marmirolo, in provincia di Mantova. Il marchio del prodotto è “Consilia“. Quifinanza.it - Grana Padano Dop grattugiato richiamato per corpi estranei, la nota del Ministero Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildella Salute, nella sua attività di monitoraggio dei prodotti in vendita presso i supermercati italiani, ha emesso una nuovadi richiamo. Sul proprio sito, infatti, il dicastero guidato da Orazio Schillaci ha avvertito i consumatori sui possibili rischi legati a un lotto diDopin vendita nei supermercati, perché potrebbe contenere dei. Per questo motivo ilhail prodotto, con tutte le avvertenze del caso. IlA essere protagonista delladi richiamo pubblicata sul sito deldella Salute è ilDopprodotto dalla “Latteria Social Mantova Soc. Agr. Coop.”, con stabilimento a Marmirolo, in provincia di Mantova. Il marchio del prodotto è “Consilia“.

