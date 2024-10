Fedez, silenzio social dopo lo scandalo ultras. Dove è finito? (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fedez ha scelto la via del silenzio. L’ultimo post del rapper condiviso sui canali social risale al 29 settembre, il giorno prima del maxi blitz della polizia che ha portato all’arresto di 19 personaggi appartenenti ai vertici delle curve di Inter e Milan. Alcuni di questi, molto vicini all’ex di Chiara Ferragni. Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare figurano tra gli altri, Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez e Islam Hagag, conosciuto come ‘Alex Cologno’, anche lui amico del rapper. Fedez, tuttavia, è estraneo ai fatti: non è indagato, ma il suo nome – da quando è scoppiato lo scandalo – è sempre presente tra le pagine dei giornali. Sarà stato questo il motivo per cui Fedez ha scelto il silenzio? È atipico per Fedez non aggiornare quotidianamente il suo profilo social. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha scelto la via del. L’ultimo post del rapper condiviso sui canalirisale al 29 settembre, il giorno prima del maxi blitz della polizia che ha portato all’arresto di 19 personaggi appartenenti ai vertici delle curve di Inter e Milan. Alcuni di questi, molto vicini all’ex di Chiara Ferragni. Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare figurano tra gli altri, Christian Rosiello, il bodyguard die Islam Hagag, conosciuto come ‘Alex Cologno’, anche lui amico del rapper., tuttavia, è estraneo ai fatti: non è indagato, ma il suo nome – da quando è scoppiato lo– è sempre presente tra le pagine dei giornali. Sarà stato questo il motivo per cuiha scelto il? È atipico pernon aggiornare quotidianamente il suo profilo

