Esce il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista: "Un'evoluzione del suono" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Rappresentante di Lista svela il titolo e la data di uscita del suo prossimo album: "Giorni felici" è disponibile da venerdì 25 ottobre per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy negli store fisici e online e sulle piattaforme digitali. La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi - Palermotoday.it - Esce il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista: "Un'evoluzione del suono" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladisvela il titolo e la data di uscita del suo prossimo album: "Giorni felici" è disponibile da venerdì 25 ottobre per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy negli store fisici e online e sulle piattaforme digitali. La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi -

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Rappresentante di Lista - in pre-order l’album Giorni felici - La cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica. LRDL 2024 Tour – Calendario 4 novembre – Trento (Sanbapolis) DATA ZERO 6 novembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara) 7 ... (Spettacolo.eu)

“La città addosso” - il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista - La città, così come certi schemi sociali, così come certi nostri pensieri, può essere una gabbia, può costringerti nelle stesse dinamiche, reiterare gli stessi modelli, metterti di fronte quotidianamente agli stessi mostri. Fare musica comunque ci salva. Un momento prima felici, un momento dopo imprigionate con la libertà negata, la nostra scelta pilotata, la nostra pace bombardata”. (Lopinionista.it)

La Rappresentante di Lista annuncia il nuovo album : uscirà il 25 ottobre - “GIORNI FELICI” rappresenta una nuova evoluzione del suono de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, riconoscibile seppur sempre in movimento, che torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e come suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. (Thesocialpost.it)