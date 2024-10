Elisabetta Gregoraci di nuovo single: c’è lo zampino di Briatore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci sarebbe di fronte a un ritorno di fiamma? Le voci corrono veloce sul web e sulla carta stampata e rivelano che la showgirl sia di nuovo single. Ma in questo improvviso aggiornamento della sua situazione sentimentale ci sarebbe lo zampino dell’ex Flavio Briatore. Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore il rapporto sarebbe rimasto sempre ottimo per il bene del figlio Nathan Falco, che ha fatto da collante in tutti questi anni. Per questo non sarebbe assurdo ipotizzare un ritorno di fiamma, soprattutto adesso che la showgirl, stando alle ultime voci di corridoio, sarebbe nuovamente single. Elisabetta Gregoraci di nuovo single, foto Ansa – VelvetGossipLa vita di Elisabetta Gregoraci nel corso dell’ultimo anno la sta mettendo di fronte a nuovi colpi di scena. Velvetgossip.it - Elisabetta Gregoraci di nuovo single: c’è lo zampino di Briatore Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sarebbe di fronte a un ritorno di fiamma? Le voci corrono veloce sul web e sulla carta stampata e rivelano che la showgirl sia di. Ma in questo improvviso aggiornamento della sua situazione sentimentale ci sarebbe lodell’ex Flavio. Trae Flavioil rapporto sarebbe rimasto sempre ottimo per il bene del figlio Nathan Falco, che ha fatto da collante in tutti questi anni. Per questo non sarebbe assurdo ipotizzare un ritorno di fiamma, soprattutto adesso che la showgirl, stando alle ultime voci di corridoio, sarebbe nuovamentedi, foto Ansa – VelvetGossipLa vita dinel corso dell’ultimo anno la sta mettendo di fronte a nuovi colpi di scena.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? Una terza (e fragorosa) conferma : in Rai... - Il tutto nonostante le vacanze trascorse insieme a Lampedusa: il rapporto tra i due sarebbe arrivato al capolinea. . La crisi con Giulio Fratini è insanabile". . Quindi Dagospia, che recentemente ha scritto che "Flavio Briatore pare che abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell'ex moglie". . (Liberoquotidiano.it)

Certi amori non finiscono : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme? - Il settimanale Di Più non esita a sottolineare come fra i due ci sia “di nuovo del tenero“, suggerendo che il legame mai completamente reciso potrebbe ora evolversi in qualcosa di più profondo. com. Sebbene nessuna conferma ufficiale sia ancora arrivata dai diretti interessati, gli indizi raccolti dal settimanale Di Più parlano chiaro: ci sarebbe aria di riconciliazione all’orizzonte. (Notizie.com)

Elisabetta Gregoraci - ritorno di fiamma tra lei e Flavio Briatore? “Ha fatto di nuovo breccia nel suo cuore” - it. . In occasione della prima puntata Questione di stile, il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci in onda in seconda serata su Rai2, ad essere intervistato è stato un ospite inaspettato. La conduttrice, infatti, ha voluto come ospite Flavio Briatore, suo ex marito. nza di alcune ore dall’intervista,. (Dailynews24.it)

Briatore e Gregoraci di nuovo insieme? Lo scoop di Dagospia svela tutti i dettagli sul riavvicinamento - Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembrano riavvicinarsi. . Lo scoop arriva direttamente da Dagospia, che ha riportato notizie intriganti su un possibile nuovo legame tra il manager e la conduttrice. Secondo il celebre portale di gossip, i due avrebbero ripreso a frequentarsi con una certa “malizia”, alimentando voci su un ritorno di fiamma. (Blogtivvu.com)

Elisabetta Gregoraci - nuovo messaggio dall’ospedale - Dopo 7 anni, ha ceduto il posto alla conduzione di Battiti a Ilary Blasi, su cui “non ha osato pronunciarsi”. (…) Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Elisabetta Gregoraci, come sta: il messaggio dall’ospedale “Buongiorno, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi state mandando. (Dilei.it)