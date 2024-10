Inter-news.it - Dimarco: «Lancio ispirato da Calhanoglu? Assolutamente no!»

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha parlato subito dopo la partita tra Italia e Belgio a Roma. Il laterale dell’Inter ha giocato un’altra grande gara. Le sue parole alla Rai. IMPORTANTE – Federicoanalizza la partita tra Italia e Belgio: «Il calcio è così, si vive di episodi. Difendere 60? contro il Belgio non è facile, è una nazionale forte, ci teniamo questo pareggio, che è importante. Abbiamo fatto una grande partita fino al rosso, ma anche dopo, ho visto grande disponibilità. Mi viene da dire Pisilli, che è entrato con una grandissima voglia, ma tutti bene. Avanti così. In tanti non giochiamo insieme, è bene conoscerci, abbiamo avuto tre giorni per preparare questa partita, stiamo bene e noi facciamo ciò che ci chiede il mister».