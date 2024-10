Inter-news.it - Detruyer: «La forza dell’Inter sta nel nostro migliorarci a vicenda!»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mariesi è espressa sull’inizio di stagioneWomen. La centrocampista ha sottolineato il suo entusiasmo per l’andamento fin qui avuto dalle nerazzurre. LE DICHIARAZIONI – Mariesi è raccontata sui profili social del club nerazzurro in vista di Como-Inter Women. Questo il suo commento sull’inizio di stagione delle meneghine: «Non mi aspettavo questo andamento, ma me lo auguravo. Ce l’abbiamo fatta già dall’inizio della pre-season si era visto che la squadra era molto valida. Ci sono delle bravi giocatrici, tutte abbiamo delle grandi qualità. La nostrapiù grande è che ci miglioriamo a. Lo si può notare anche dal campo, con lo staff tecnico che è stato molto bravo a renderci una squadra di movimento e adesso si percepisce quanto siamo sicure delgioco. Questo ci ha portato risultati e buone prestazioni».