Detenuto di 40 anni trovato morto impiccato in cella a Vigevano: sarebbe tornato libero tra un anno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Detenuto si è tolto la vita in cella a Vigevano (Pavia) lo scorso 7 ottobre impiccandosi. Il 40enne avrebbe finito di scontare la pena tra un anno. Fanpage.it - Detenuto di 40 anni trovato morto impiccato in cella a Vigevano: sarebbe tornato libero tra un anno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unsi è tolto la vita in(Pavia) lo scorso 7 ottobre impiccandosi. Il 40enne avrebbe finito di scontare la pena tra un

