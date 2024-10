Come avviare il Mac in modalità provvisoria

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Mac vanta un sistema operativo robusto, in grado di resistere molto bene sia agli attacchi informatici sia ai pochi malware in grado di infettare questo sistema. Questo non significa che sia del tutto immune da problemi: il Mac può smettere di funzionare, bloccarsi all'avvio o rallentare al punto da dover mettere in salvo i propri file prima che sia troppo tardi. Per questo motivo abbiamo deciso di mostrarviil Mac in, chiamata da Applesicura, illustrando i passaggi da seguire sia nel caso in cui abbiamo tra le mani un Mac con processore Apple sia se abbiamo un Mac con processore Apple Silicon.