Citadel | Diana recensione | un passo avanti rispetto alla serie madre ma c’è ancora molto da sistemare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La nostradi, spin-off italiano dellaspionistica Prime Video ideata dai fratelli Russo: Matilda De Angelis è la protagonista di una spy storypiù attaccata ai personaggi, maun po’ troppo ingenua e derivativaha il compito di tenere alta l’attenzione sull’universo narrativo dellacreata dai fratelli Russo proponendosi come il primo spin-off ufficiale, totalmente o quasi italiano, a cui seguirà quello indiano previsto per novembre. Una costola pensata quindi come un naturale prolungamento, ovviamenteradicata nell’arena italica che qui ha i contorni di un’immediata distopia, sviluppata da Alessandro Fabbri (1992/93/94, Fedeltà) e diretta da Arnaldo Catinari.