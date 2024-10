Choc a Padova, 12enne investita da un treno merci: è in fin di vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) La piccola si trovava sui binari quando è stata investita dal treno. Il macchinista ha tentato di frenare, ma la situazione è apparsa subito critica Ilgiornale.it - Choc a Padova, 12enne investita da un treno merci: è in fin di vita Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La piccola si trovava sui binari quando è statadal. Il macchinista ha tentato di frenare, ma la situazione è apparsa subito critica

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimba di 12 anni investita dal treno a Padova : “Condizioni gravissime” - Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia ferroviaria ei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la dodicenne era in compagnia di alcune amichette al momento dell’investimento. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. L’evento è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30. (Thesocialpost.it)

Padova - 12enne investita sui binari da un treno merci : le sue condizioni sono gravissime - L’incidente con la motrice di un treno merci è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale padovana. La dodicenne, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse. (Ilfattoquotidiano.it)

Padova - 12enne investita da treno merci : è gravissima - Sull’incidente indaga la Polfer. Il macchinista ha subìto fermato in treno e ha chiamato i soccorsi. Le sue condizioni sono gravissime. E’ successo questo pomeriggio. 30 in via Friburgo, all’altezza di un piccolo passaggio a livello che al momento non è chiaro se fosse aperto o chiuso. . E’ in condizioni gravissime dopo essere stata investita sui binari da un treno merci in transito. (Lapresse.it)