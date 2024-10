Capezzone | imporre sanzioni comuni a un governo sgradito demolirebbe la democrazia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non siamo all'Eurovision, dignità per quest'aula», protesta la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola. In piedi, davanti agli scranni, ci sono Ilaria Salis, Carola Rackete, Ignazio Marino, l'ex calciatrice Carolina Morace, Mimmo Lucano e gli altri eurodeputati di The Left – La Sinistra – che intonano “Bella Ciao” contro Viktor Orbán il quale ha appena parlato. Per i compagni non poteva. C'è un dettaglio: il premier ungherese è il presidente di turno del Consiglio dell'Ue. Chissenefrega: a sinistra scoppia la crisi isterica. Strasburgo, seduta plenaria, questo il democratico spettacolo. «Sembra di essere alla “Casa de papel”», ripete infastidita Metsola – esponente del Partito popolare europeo – la quale redarguisce gli scatenati onorevoli.