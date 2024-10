Rompipallone.it - Calciomercato: Pellegrini in un’altra big, il retroscena

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 18:00 di Federico De Milano Spunta un’indiscrezione di mercato che porterebbe il capitano della Roma, Lorenzo, a lasciare la sua squadra L’inizio di stagione della Roma è stato piuttosto complicato con un numero esiguo di vittorie fin qui tra campionato ed Europa League e poche soddisfazioni per tutto l’ambiente che ha criticato anche parecchio una scelta societaria. La proprietà giallorossa ha infatti deciso nel mese di settembre di esonerare il tecnico Daniele De Rossi che era un vero e proprio idolo del mondo romanista dopo che ha militato per ben 18 stagioni da calciatore e ha anche portato la fascia da capitano al braccio. Al posto di De Rossi è stato scelto Ivan Juric come allenatore ma la tifoseria ha criticato aspramente anche i giocatori per il rendimento fino a quel momento per nulla soddisfacente in campionato.