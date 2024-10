Calciomercato Milan, obiettivo Morten Frendrup: ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciomercato Milan, il nuovo obiettivo per il centrocampo è Morten Frendrup del Genoa: ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta Morten Frendrup è il nuovo obiettivo di mercato del Milan e in particolare di Giorgio Furlani. Sì, perché secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi starebbe osservando da qualche tempo il centrocampista danese, reduce da una grandissima stagione giocata con la maglia del Grifone. C’è, però, un problema non di poco conto da tenere in considerazione. Stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. C’è, però, un fattore che potrebbe portare all’arrivo del giocatore classe 2001 nonostante il prezzo: Ismael Bennacer. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, obiettivo Morten Frendrup: ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), il nuovoper il centrocampo èdel Genoa: ma ilnon. Laè il nuovodi mercato dele in particolare di Giorgio. Sì, perché secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi starebbe osservando da qualche tempo il centrocampista danese, reduce da una grandissima stagione giocata con la maglia del Grifone. C’è, però, un problema non di poco conto da tenere in considerazione. Stiamo parlando deldel cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. C’è, però, un fattore che potrebbe portare all’arrivo del giocatore classe 2001 nonostante il: Ismael Bennacer.

