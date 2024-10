Calcio a 5: nasce la squadra ufficiale della Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Roma ha annunciato la nascita della sua squadra ufficiale di Calcio a 5, accogliendo nella propria famiglia l’Olimpus Roma, club d’élite del futsal nella Capitale e in Italia. Questo il comunicato della società giallorossa: “L’AS Roma ha scelto di concedere i propri colori e il proprio marchio a una società modello del Calcio a 5, che continuerà a godere di piena autonomia nella gestione amministrativa e sportiva. L’impegno del club giallorosso nel mondo del futsal rappresenta ancora una volta un atto innovativo, essendo quello dell’AS Roma l’unico marchio di Serie A presente nella massima serie di Calcio a 5“. Nella stagione 2023/24, l’Olimpus Roma ha disputato la Supercoppa Italiana, è stata finalista di Coppa Italia e ha vinto, con cinque turni d’anticipo, la regular season. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha annunciato la nascitasuadia 5, accogliendo nella propria famiglia l’Olimpus, club d’élite del futsal nella Capitale e in Italia. Questo il comunicatosocietà giallorossa: “L’ASha scelto di concedere i propri colori e il proprio marchio a una società modello dela 5, che continuerà a godere di piena autonomia nella gestione amministrativa e sportiva. L’impegno del club giallorosso nel mondo del futsal rappresenta ancora una volta un atto innovativo, essendo quello dell’ASl’unico marchio di Serie A presente nella massima serie dia 5“. Nella stagione 2023/24, l’Olimpusha disputato la Supercoppa Italiana, è stata finalista di Coppa Italia e ha vinto, con cinque turni d’anticipo, la regular season.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - non solo calcio : tante iniziative ad accompagnare la vigilia di Italia-Belgio - Eliminazione della plastica: utilizzo di cialde biodegradabili per il caffè, selezione di bottiglie e bicchieri in vetro. Menù basato su frutta e verdura di stagione e ridotto consumo di carne rossa, inclusione di opzioni vegane, vegetariane e per celiaci. Sugli spalti 3mila bambini Sugli spalti saranno presenti anche 3. (Ilfaroonline.it)

Calcio femminile - Roma vittoriosa contro il Wolfsburg in Champions League : Giugliano decisiva su rigore - GOL GIUGLIANO – La Roma gioca bene e a buona intensità, facendo valere gli ottimi fondamentali in fase di palleggio. Ancora Roma vicina al raddoppio con Giugliano al 39?, che con un destro incrociato non concretizza per poco la propria doppietta. Risponde Tommy Stroot con un 4-2-3-1: Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Josndottir, Blomqvist, Beresteyn; Popp. (Oasport.it)

LIVE Roma-Wolfsburg 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Giugliano decide la partita con un calcio di rigore! - 18. 19? Minami anticipa Jonsdottir in contropiede. 82? Stanchezza per questo finale di partita. 33? Viens con il destro sfiora il secondo palo ma era in posizione irregolare. 9? Roma che con il baricentro ancora troppo basso. 86? Sinistro di Giacinti parato dal portiere, subito pericolosa l’attaccante giallorossa. (Oasport.it)