Borse si prevede un’apertura stabile in Europa a Milano occhi puntati su Stellantis e Bper

Le Borse europee sono previste stabili all'apertura (-0,04% il future sull'Eurostoxx50), nonostante il recente record dell'S&P500 a Wall Street. Gli investitori attendono il dato sull'inflazione di settembre negli Stati Uniti, con le previsioni che indicano una crescita dello 0,1% su base mensile, rispetto al +0,2% del mese precedente, e un incremento annuo del 2,5%. Attesa anche per l'inflazione core, con una stima dello 0,2% su base mensile, in lieve calo rispetto al +0,3% del mese precedente e un aumento annuo del 3,2%. A Milano occhio a Stellantis e Bper Banca A Piazza Affari l'attenzione è su Stellantis, che si prepara a una riorganizzazione significativa sia a livello manageriale che operativo, con cambi ai vertici e tagli.

