Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re a Roma: anche don Bosco è passato di qui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma è il Cuore ed il centro della Cristianità ed è una città ricca di luoghi sacri e di fede. Uno di questi è la Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re dove ha sostato anche San Giovanni Bosco. Un luogo Sacro che accoglie i fedeli che sono in arrivo, appena usciti dalla Stazione Termini L'articolo Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re a Roma: anche don Bosco è passato di qui proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re a Roma: anche don Bosco è passato di qui Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è iled il centro della Cristianità ed è una città ricca di luoghi sacri e di fede. Uno di questi è ladeldiRe dove ha sostatoSan Giovanni. Un luogoche accoglie i fedeli che sono in arrivo, appena usciti dalla Stazione Termini L'articolodeldiRe adondi qui proviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sarà la nuova piazza Sacro Cuore a ospitare il mercatino di Natale : presto il bando per l'affidamento - Sarà la nuova piazza Sacro Cuore a ospitare il mercatino di Natale 2024 e presto sarà pubblicato il bando per individuare chi avrà il compito di organizzarlo. Compito negli ultimi anni, sempre a seguito di bando, svolo dalla Confesercenti. Così come fatto per l’organizzazione degli eventi... (Ilpescara.it)

Parrocchia Sacro Cuore. Cambio - arriva don Petre - Bi. on Gasperini lascia così la parrocchia del Sacro Cuore a Montemurlo, che ha retto dal 2018 a oggi. Gli spostamenti vanno considerati, e fanno parte della crescita personale". Sabato appuntamento al sacro Cuore: alle 18 messa nella parrocchia di piazza Monsignor Contardi e a seguire è stato organizzato un rinfresco per salutare don Gianni. (Lanazione.it)

Ivan Fedele presenta "Pallina - La farfalla blu che non sorrideva" al Teatro dell'Istituto Sacro Cuore di Napoli - Nata in collaborazione con il team docente della Scuola dell’Infanzia dell’ I.C. Novaro Cavour di Napoli nell’ambito delle attività collegate alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, creata dalla penna di Ivan Fedele e arricchita dai disegni di Chiara Finizio, PALLINA, LA... (Napolitoday.it)