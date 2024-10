Basi Unifil italiane colpite da armi da fuoco israeliane Palazzo Chigi | Non è ammissibile

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Il Governo italiano ha formalmente protestato con le Autoritàe ha ribadito con fermezza che quanto sta accadendo nei pressi della base del contingentenon è. Anche per questo, il Governo, attraverso il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha convocato l’ambasciatore d’Israele in Italia”. E’ quel che si legge in una nota diffusa da. La presa di posizione dopo che duedell’nel sud del Libano sono state raggiunte da colpi didaesplosi dall’esercito di Tev Aviv.