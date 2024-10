Bambina morta dopo essere stata investita da un treno merci: Oleisa aveva 12 anni. Probabile fatto accidentale (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova. Oleisa Kypriianchuk, 12 anni e di nazionalità ucraina, è stata investita sui binari da un Ilgazzettino.it - Bambina morta dopo essere stata investita da un treno merci: Oleisa aveva 12 anni. Probabile fatto accidentale Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) PADOVA - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo a Padova.Kypriianchuk, 12e di nazionalità ucraina, èsui binari da un

