Ilfattoquotidiano.it - Bagarre alla Camera sul corso “teorie di genere” dell’UniSassari, Avs: “Garantire autonomia atenei”. Sasso (Lega): “Nefandezze, fanno schifo”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tensione in aulasuldi studi “die queer” dell’Università di Sassari. La deputata di Avs Francesca Ghirra ha chiesto un’informativa urgenteministra dell’Università Anna Maria Bernini dopo un comunicato del parlamentare leghista Rossanoche chiedeva l’intervento del governo sultenuto da Federico Zappino. “Chiediamo che la ministra Bernini venga in Aula a riferire cosa intenda fare per stigmatizzare questi atteggiamenti di esponenti della sua maggioranza el’dei nostri”, ha detto Ghirra, sollevando le proteste della maggioranza, sottolineando che “tutto questo è gravissimo perché è un tentativo di ledere il compito di ricercatori e ricercatrici” e di “indagare queste tematiche” ed esprimendo solidarietà a Zappino.