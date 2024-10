Arcigay Latina presenta la Queer Line. Il contributo di Tiziano Ferro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama “Queer Line” il nuovo servizio di supporto per la comunità Lgbtqia+ promosso da Arcigay Latina. Si tratta di una Linea telefonica dedicata all'emergenza, al supporto e alle informazioni che sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La novità sarà presentata nel corso di un incontro Latinatoday.it - Arcigay Latina presenta la Queer Line. Il contributo di Tiziano Ferro Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama “” il nuovo servizio di supporto per la comunità Lgbtqia+ promosso da. Si tratta di unaa telefonica dedicata all'emergenza, al supporto e alle informazioni che sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La novità saràta nel corso di un incontro

