Ancora Sinner-Medvedev, la sfida infinita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sinner-Medvedev ai quarti di finale dell'ATP di Shanghai. Sì, Ancora loro. Li avevamo lasciati sui campi di Flushing Meadows poco più di un mese fa, Sinner vittorioso, ed eccoli di nuovo uno contro l'altro, il numero 1 vs il numero 5 al mondo, sul cemento del Masters 1000 di Shanghai per un match che - come sempre - si annuncia combattutissimo. Dove vedere Jannik Sinner vs Daniil Medvedev oggi (e subito) all'ATP di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Pechino Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, in programma oggi alle 9 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se Ancora non sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv. Gqitalia.it - Ancora Sinner-Medvedev, la sfida infinita Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ai quarti di finale dell'ATP di Shanghai. Sì,loro. Li avevamo lasciati sui campi di Flushing Meadows poco più di un mese fa,vittorioso, ed eccoli di nuovo uno contro l'altro, il numero 1 vs il numero 5 al mondo, sul cemento del Masters 1000 di Shanghai per un match che - come sempre - si annuncia combattutissimo. Dove vedere Jannikvs Daniiloggi (e subito) all'ATP di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Pechino Jannikvs Daniil, in programma oggi alle 9 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Senon sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi scegliere se iniziare la visione su smartphone, tablet o smart tv.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner ancora ai quarti di un Masters 1000 nel 2024 : non accadeva da 6 nel circuito – Il dato - Ha aggiunto il settimo quarto di finale in un Masters 1000 nel 2024: una stagione come la sua non si vedeva dal 2018. Comunicato il forfait per l’Atp 500 di Vienna, il 28 ottobre comincerà l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy. Jannik Sinner è diventato indomabile. La vittoria contro Ben Shelton (6-4, 7-6) a Shanghai – prima di oggi non era mai andato oltre gli ottavi – ... (Ilfattoquotidiano.it)

LIVE Sinner-Shelton 1-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : ancora nessun punto in risposta - 27 Va detto che Sinner, da quella sconfitta, non ha più lasciato un set a Shelton nei tre precedenti successivi: 7-6 (2), 7-5 a Vienna, 7-6 (4), 6-1 a Indian Wells, 6-2, 6-4, 7-6 (9) a Wimbledon. 37 Chi vince troverà Medvedev o Tsitsipas ai quarti, che dovrebbero giocarsi domani. 1 al mondo. Attenzione a segnare i punti… 6. (Oasport.it)

Kyrgios attacca ancora Sinner : “In doppio con lui? No - gioco solo con tennisti puliti…” - La domanda, semplicissima e stuzzicante, era la seguente: “Giocheresti mai in doppio assieme a Jannik Sinner”? La risposta di Kyrgios è stata: “No, io gioco solo con tennisti puliti”. Un ennesimo durissimo attacco ad alzo zero in direzione del numero 1 del mondo. In poche parole, l’australiano (non certo velatamente) accusava il vincitore di Australian Open e US Open di avere barato e di essere ... (Oasport.it)

Perché Sinner avrà un doppio giorno di riposo a Shanghai : programma stravolto e avversario ancora ignoto - Non resta che attendere. La pioggia però di questi giorni in Cina ha stravolto lo schedule iniziale e per questo il pusterese domani non giocherà e avrà un’altra giornata nella quale recuperare le energie. Una vittoria in rimonta per il n. 1 del mondo, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2, in cui il nostro portacolori ha faticato più del previsto al cospetto di un giocatore che ha sciorinato una ... (Oasport.it)

Tennis : non solo Sinner e Paolini. Un 2024 di lusso per l’Italia - e non è ancora finita - Lorenzo Musetti è in una situazione paradossale: pur non avendo ancora vinto tornei sul circuito ATP nell’anno, può vantare quella che senza dubbio è la sua miglior annata, con la semifinale a Wimbledon, l’erba che gli è stata molto amica e il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le contemporanee parabole alte dei settori maschile e femminile hanno reso questa stagione una di quelle difficili da ... (Oasport.it)