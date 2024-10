Alluvione, Coldiretti a confronto con 150 imprese danneggiate: "Indispensabile la messa in sicurezza dei fiumi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Indispensabile attuare il piano di messa in sicurezza dei fiumi e del territorio al fine di garantire quelle certezze di futuro alle imprese che indennizzi e ristori, seppur ovviamente fondamentali, non possono garantire dato che i conseguenti nuovi investimenti devono poter contare su di un Ravennatoday.it - Alluvione, Coldiretti a confronto con 150 imprese danneggiate: "Indispensabile la messa in sicurezza dei fiumi" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "attuare il piano diindeie del territorio al fine di garantire quelle certezze di futuro alleche indennizzi e ristori, seppur ovviamente fondamentali, non possono garantire dato che i conseguenti nuovi investimenti devono poter contare su di un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clima, a rischio alluvione oltre 2.500 imprese sarde - Gli eventi legati ai cambiamenti climatici mettono a rischio il 62,6% delle oltre 4.000 imprese montane della Sardegna, distribuite in 34 Comuni. | Gli eventi legati ai cambiamenti climatici mettono a ... (itenovas.com)

Sicilia, Comuni in ginocchio per le bollette. Amenta: “Pronti ai ricorsi” - PALERMO – In Sicilia i parametri del costo dell’energia per i Comuni sono 11 volte superiori rispetto a quelli della Lombardia nel mercato di ‘salvaguardia’. Non solo siccità , autobotti e costi ... (livesicilia.it)

Vertenza Ast, “flop“ dal ministro. Rabbia sindacale e scontro politico - Un buco d’acqua. Esplodono rabbia sindacale e polemica politica per un vertice, quello di ieri a Roma sull’Ast, che tra accordo di programma e questione energetica riconsegna sì l’impegno del ministro ... (lanazione.it)