Alessandro Matri non tornerà a giocare a calcio | il motivo

(Di giovedì 10 ottobre 2024)non, o quantomeno non con il Graffignana (provincia di Lodi), squadra del suo paese (Sant’Angelo Lodigiano), che milita in Seconda Categoria in Lombardia. A causa di una norma sugli allenatori l’ex attaccante di Juventus e Milan, che mercoledì era stato annunciato dal club come nuovo acquisto, non potrà dare una mano al club della sua città natale. “Sarebbe stato divertente tornare acon i miei amici del Graffignana, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento se si è iscritti all’albo d’oro degli allenatore professionisti. Non voglio creare problemi, ma è un peccato che se si frequentano corsi da allenatore non si possanelle categorie inferiori”, spiegasu Instagram.non: ilSportFace.