Affari Tuoi non va in onda oggi 10 ottobre 2024 | ecco il motivo del cambio di programmazione

Il popolare game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non verrà trasmesso oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Un improvviso cambio di programmazione da parte della Rai ha fermato l'appuntamento serale con il quiz show, che ha conquistato milioni di telespettatori nelle ultime settimane. Scopriamo insieme il motivo di questa sospensione temporanea e cosa andrà in onda al suo posto. Perché Affari Tuoi non va in onda oggi 10 ottobre? Stefano De Martino continua a registrare un successo travolgente alla guida di Affari Tuoi, gioco che dal suo esordio, il 2 settembre, ha ottenuto ascolti record. Con una media di oltre 5 milioni di telespettatori per episodio e picchi di share del 27%, il programma è ormai un punto fermo del palinsesto di Rai1.

