A Grottaglie la collettiva d’arte Una finestra sul mondo

Tarantini Time QuotidianoL'Associazione Artistico-Culturale Utòpia con il coordinamento della Direttrice Artistica Gabriella Rodia, organizza la collettiva d'arte "UNA finestra SUL mondo" dal 12 al 18 ottobre 2024 presso l'Auditorium Chiesa Santa Maria in Campitelli Grottaglie (Ta). L'inaugurazione è prevista il 12 ottobre 2024 ore 19.00 "Quando pensiamo ad una finestra, è come uno spazio attraverso il quale possiamo osservare il mondo esterno. Rappresenta infatti il punto di contatto con ciò che ci circonda. La finestra è dunque una metafora della nostra capacità di esplorare il mondo esterno e noi stessi." G. R.

