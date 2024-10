Zelensky, 'in settimana vedrò anche Starmer in Gb' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che questa settimana incontrerà anche il premier britannico Keir Starmer nel Regno Unito. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Zelensky, 'in settimana vedrò anche Starmer in Gb' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato che questaincontreràil premier britannico Keirnel Regno Unito. (ANSA-AFP).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cnn - Harris vedrà Zelensky prossima settimana a Washington - Lo scrive la Cnn citando tre fonti a conoscenza del dossier. Ieri, a una domanda se Harris avrebbe incontrato Zelensky la prossima settimana, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby aveva suggerito che avrebbe potuto farlo se si fosse presentata l'opportunità. La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica Kamala Harris dovrebbe incontrare il presidente ... (Quotidiano.net)

Trump - probabilmente vedrò Zelensky la prossima settimana - "Probabilmente sì", ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista se incontrerà il leader ucraino, senza dare ulteriori dettagli. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha detto che "probabilmente" incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sarà negli Stati Uniti la prossima settimana per parlare a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni ... (Quotidiano.net)

Ucraina : Zelensky - ‘prossima settimana presenteremo Piano Vittoria ad alleati’ - (Adnkronos) – Il Piano della Vittoria dell’Ucraina è completo per oltre il 90% e Kiev e sarà presentato agli alleati la prossima settimana. “Questo pacchetto può garantire il giusto sviluppo della situazione non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che nel mondo apprezzano il diritto internazionale”. (Calcioweb.eu)