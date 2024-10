Under 21, Pirola: “Vogliamo vincere gli Europei, Olympiacos mi ha voluto fortemente” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia Under 21 si prepara all’ultima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria contro l’Irlanda. Martedì 15 ottobre alle 18.30 basterà un pareggio agli azzurrini per staccare il pass per la rassegna continentale, in programma dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia. Il capitano dell’Italia Lorenzo Pirola ha parlato, a figc.it, a meno di una settimana dall’atteso match: “Siamo in una posizione di vantaggio. Sappiamo che in caso di vittoria della Norvegia saremmo qualificati in anticipo, ma dobbiamo rimanere concentrati. Il nostro obiettivo è qualificarsi agli Europei e vincerli. L’Olympiacos mi ha voluto fortemente. Il progetto mi ha colpito e Vogliamo vincere il campionato. Il livello è altissimo e vincere il derby con il Panathinaikos è statp incredibile. Il campionato è competitivo e anche contro le squadre piccole bisogna faticare”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia21 si prepara all’ultima partita delle qualificazioni aglidi categoria contro l’Irlanda. Martedì 15 ottobre alle 18.30 basterà un pareggio agli azzurrini per staccare il pass per la rassegna continentale, in programma dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia. Il capitano dell’Italia Lorenzoha parlato, a figc.it, a meno di una settimana dall’atteso match: “Siamo in una posizione di vantaggio. Sappiamo che in caso di vittoria della Norvegia saremmo qualificati in anticipo, ma dobbiamo rimanere concentrati. Il nostro obiettivo è qualificarsi aglie vincerli. L’mi ha. Il progetto mi ha colpito eil campionato. Il livello è altissimo eil derby con il Panathinaikos è statp incredibile. Il campionato è competitivo e anche contro le squadre piccole bisogna faticare”.

