Un tecnico del museo vede due lattine e le butta nella spazzatura | ma era l’opera d’arte di Alexandre Lavet

Attimi di panico al museo Lam, con sede a Lisse, nei Paesi Bassi. Inizialmente si era pensato ad un furto di una prestigiosa opera d'arte firmata dall'artista francese Alexandre Lavet nel 1988 e intitolata "All the good times we spent together", ma poi dopo le prime indagini si è scoperto che si era trattato di un errore. Un tecnico degli ascensori era all'opera, tutto d'un tratto ha notato per terra due lattine di birra. Pensando che fosse stata opera di due turisti non proprio virtuosi, ha preso le lattine e le ha buttate nella spazzatura. Ma quello che doveva essere un gesto virtuoso si è trasformato in un "giallo" che ha tenuto in fibrillazione per alcune ore i responsabili del prestigioso museo. Le lattine di birra di Alexandre Lavet sono state esposte appositamente all'interno del vano ascensore in vetro del museo. Dopo qualche ora poi il ritrovamento.

