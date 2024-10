Justcalcio.com - Tuttosport – Ingiustizia Conceicao, ennesimo schiaffo alla Juve. Motta sorprende ancora?

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 10:47:36 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: La carta a sorpresa diSconfessato, peraltro, poco dopo e nei giorni seguenti, da gran parte dei suoi ex colleghi tra moviole televisive e no, compreso il vice designatore Gervasoni. Ma tant’è. Lantus incassa l’in attesa di vedere ciò che è stato auspicato da Thiagocon un self control che nel dopo gara, a caldo, anzi a caldissimo visto l’andamento di quel match, non è proprio così usuale. “Io non ho visto le immagini ma non ho motivo di dubitare sulla decisione. Ciò che è certo è che d’ora in avanti la simulazione dovrà essere sempre trattata così”. Vedremo quindi cosa riserveranno le prossime trentuno giornate da dieci partite l’una in tema di simulazioni o presunte tali.