Ilgiorno.it - Tentato omicidio a Novate Milanese: resta in carcere il 45enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 –inMinako Manxhari, ilalbanese arto in flagranza nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della compagnia di Rho per ildi uno dei figli della compagna, Maskin 18enne ucraino. Lo ha deciso il gip di Milano Domenico Santoro convalidando il provvedimento disposto dal pm Paolo Storari. L'uomo secondo la ricostruzione dei militari del Nucleo radiomobile di Rho e della stazione diavrebbe sparato un colpo di pistola contro il 18enne al culmine di una lite, ferendolo gravemente al collo. Carabinieri sul luogo in cui un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato arto nella notte per aver sparato, al culmine di una lite, a un diciottenne, ora all'ospedale Niguarda in pericolo di vita. Si tratta del compagno della madre del giovane.