Tenta di forzare un’auto poi prende a testate il residente che lo scopre e frattura un dito a un carabiniere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 9ottobre 2024 – Prima Tenta di forzare una vettura, scoperto da un residente lo colpisce con una testata, Poi all'arrivo dei carabinieri, aggredisce un militare e gli frattura un dito. È perr questo che un 21enne senza fissa dimora, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento di un'auto di servizio e ricettazione. Tutto è avvenuto in pochi minuti la notte scorsa a Campi Bisenzio. Un residente, intorno alle 3, dopo aver visto lo sconosciuto dalla finestra sarebbe sceso in strada per fermarlo, ma avrebbe avuto la peggio. Lanazione.it - Tenta di forzare un’auto poi prende a testate il residente che lo scopre e frattura un dito a un carabiniere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 9ottobre 2024 – Primadiuna vettura, scoperto da unlo colpisce con una testata, Poi all'arrivo dei carabinieri, aggredisce un militare e gliun. È perr questo che un 21enne senza fissa dimora, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento di un'auto di servizio e ricettazione. Tutto è avvenuto in pochi minuti la notte scorsa a Campi Bisenzio. Un, intorno alle 3, dopo aver visto lo sconosciuto dalla finestra sarebbe sceso in strada per fermarlo, ma avrebbe avuto la peggio.

