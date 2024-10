Tendenze colori moda Autunno Inverno: dal brown chocolate al verde oliva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Life&People.it Una tonalità che diventa sintesi ultima di una percezione, per dare vita a una palette che intercetta lo spirito di un momento storico. La consuetudine delle fredde stagioni vedeva sfumature vibranti e accese sostituirsi alla flebile energia solare dando vita, attraverso i capi, ad un clima di entusiastica accoglienza; tuttavia, nelle ultime stagioni, un’inversione di tendenza ha palesato la criticità di un periodo storico, segnato dall’incertezza e dall’urgenza di un comfort immediato. Pertanto, i colori moda dell’Autunno Inverno 2024-2025 diventano riflesso brutale della realtà, tingendosi di sfumature più scure e introspettive che riscoprono un’idea di eleganza austera. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Life&People.it Una tonalità che diventa sintesi ultima di una percezione, per dare vita a una palette che intercetta lo spirito di un momento storico. La consuetudine delle fredde stagioni vedeva sfumature vibranti e accese sostituirsi alla flebile energia solare dando vita, attraverso i capi, ad un clima di entusiastica accoglienza; tuttavia, nelle ultime stagioni, un’inversione di tendenza ha palesato la criticità di un periodo storico, segnato dall’incertezza e dall’urgenza di un comfort immediato. Pertanto, idell’2024-2025 diventano riflesso brutale della realtà, tingendosi di sfumature più scure e introspettive che riscoprono un’idea di eleganza austera.

