Temptation Island 12, Alfred e Anna si lasciano dopo un falò di fuoco, Valerio chiede un nuovo confronto con Diandra e lasciano il programma insieme (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è appena conclusa la quinta puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gioco è ormai giunto al giro di boa e per i partecipanti si avvicina sempre di più il momento del falò di confronto finale con i rispettivi fidanzati e fidanzate e della scelta: chi di loro deciderà di lasciare il villaggio insieme alla propria metà e chi invece sceglierà di uscire dal programma da solo? Nella scorsa puntata (clicca QUI per leggere) abbiamo assistito al falò di confronto anticipato tra Diandra Pecchioli e Valerio Palma, che hanno deciso di uscire dal programma separati, in quanto non sono riusciti a trovare un punto di incontro circa la loro visione del futuro. Isaechia.it - Temptation Island 12, Alfred e Anna si lasciano dopo un falò di fuoco, Valerio chiede un nuovo confronto con Diandra e lasciano il programma insieme Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è appena conclusa la quinta puntata della dodicesima edizione di, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie ancora in gioco è ormai giunto al giro di boa e per i partecipanti si avvicina sempre di più il momento deldifinale con i rispettivi fidanzati e fidanzate e della scelta: chi di loro deciderà di lasciare il villaggioalla propria metà e chi invece sceglierà di uscire dalda solo? Nella scorsa puntata (clicca QUI per leggere) abbiamo assistito aldianticipato traPecchioli ePalma, che hanno deciso di uscire dalseparati, in quanto non sono riusciti a trovare un punto di incontro circa la loro visione del futuro.

Temptation Island 8 ottobre : due coppie lasciano il programma - le altre litigano - “Se non arrivavo a quel punto altrimenti non avrei capito niente” ribatte lui. E’ stato lui a chiedere un secondo falò di confronto. Mirco però rifiuta in maniera netta e quindi non si presenta. Insomma, il disagio totale. Bene, ma non benissimo. “Sei un pagliaccio” risponde la fidanzata Anna. ... (Quotidiano.net)

Temptation Island 2024 - Giulia chiede il falò di confronto - cosa farà Mirco?| Video Witty Tv - Filippo ha provato a mediare chiedendo alla ragazza di dare tempo a Mirco. Intanto il suo fidanzato incontra Alessia e le chiede di trascorrere un weekend insieme fuori. Ma Giulia è stata categorica: “O viene o vado a casa“. Quando però nel pinnettu Giulia vede le immagini del suo ragazzo vicino ... (Superguidatv.it)

Filippo Bisciglia - accuse di un volto di Temptation Island : “Trattato male” - Nella vita ci vogliono anche gli attributi per ammettere la verità, indipendentemente da chi sei o chi non sei. La cosa che più mi fa ridere è Filippo Bisciglia che in parte difende persino Alfred. E ciao pure al conduttore, buona serata, e spero che capisci che le persone si trattano tutte allo ... (Biccy.it)