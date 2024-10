Agi.it - Sulla Consulta il centro sinistra esulta, ma rischia di dire addio al campo largo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Una sedia vuota con un nome e un cognome: Giuseppe Conte. Accanto, la sedia occupata da Elly Schlein. Quanto andato in scena prima del voto, nella Sala Capitolare del Senato, è l'ultima di una serie di foto 'strappate', come quelle da cui si vuol togliere un parente o un amico con cui si è rotto. Prima, c'era stata la scalinata della Cassazione in occasione della consegna delle firme per il referendum dell'Autonomia differenziata, con Schlein da una parte e Conte dall'altra e, nel mezzo, i giornalisti a cercare da fare da spola fra l'uno e l'altra. Poi è stato il turno dei rappresentanti di Avs, Bonelli e Fratoianni, correre da un lato all'altro di Piazza Navona per scambiare qualche parola prima con Schlein e poi con Conte (i giornalisti avevano capito e si erano organizzati in pool), alla manifestazione contro il ddl Sicurezza.