Spider-Man 4: rivelata la data di inizio riprese e svelato il ruolo di Peter Parker in Born Again? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Spider-Man 4: rivelata la data di inizio riprese e svelato il ruolo di Peter Parker in Born Again? Se non ci fossero stati gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA dell’anno scorso, probabilmente Spider-Man 4 sarebbe stato pronto ad arrivare nelle sale l’anno prossimo. È anche molto probabile che avremmo già visto Daredevil: Born Again stagione 1, con la seconda serie di episodi proprio dietro l’angolo. Perché ve lo ricordiamo? Perché, a quanto si dice, il piano prevedeva che avremmo avuto uno Spider-Man 4 ambientato sulle strade, che avrebbe messo il Wall-Crawler e Daredevil contro il sindaco Wilson Fisk, alias il Kingpin del crimine. Allo stato attuale, il film dovrebbe uscire proprio tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)-Man 4:ladiildiin? Se non ci fossero stati gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA dell’anno scorso, probabilmente-Man 4 sarebbe stato pronto ad arrivare nelle sale l’anno prossimo. È anche molto probabile che avremmo già visto Daredevil:stagione 1, con la seconda serie di episodi proprio dietro l’angolo. Perché ve lo ricordiamo? Perché, a quanto si dice, il piano prevedeva che avremmo avuto uno-Man 4 ambientato sulle strade, che avrebbe messo il Wall-Crawler e Daredevil contro il sindaco Wilson Fisk, alias il Kingpin del crimine. Allo stato attuale, il film dovrebbe uscire proprio tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

