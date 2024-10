Sparatoria a Crotone: morto un pizzaiolo e ferito un poliziotto, indagini in corso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo il cui nome sarebbe Francesco Chimirri è deceduto in una Sparatoria avvenuta a Crotone intorno alle 15 di pomeriggio di oggi lunedì 7 ottobre. Un poliziotto è invece rimasto gravemente ferito dopo l'inseguimento in auto e la conseguente colluttazione finita in tragedia. Fanpage.it - Sparatoria a Crotone: morto un pizzaiolo e ferito un poliziotto, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo il cui nome sarebbe Francesco Chimirri è deceduto in unaavvenuta aintorno alle 15 di pomeriggio di oggi lunedì 7 ottobre. Unè invece rimasto gravementedopo l'inseguimento in auto e la conseguente colluttazione finita in tragedia.

