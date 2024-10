Ilveggente.it - Sinner, un’occasione persa: non se ne farà niente

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik, l’occasione è ormai sfumata, ma poco importa: sembra non avere alcuna intenzione di arrendersi. Non gli ha lasciato il beneficio del dubbio. Non lo ha fatto fin dal primo istante, del resto. Neanche il tempo di venirlo a sapere, che già lo aveva condannato. E non ci è voluto molto perché Nick Kyrgios ingaggiasse una vera e propria battaglia contro Jannik, una volta scoperto della sua positività al Clostebol. Ancora problemi per Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa versione dell’Itia, che aveva accertato che si era trattato di una contaminazione involontaria, non lo ha mai del tutto convinto. Tanto è vero che il bad boy australiano non ha mai perso occasione per scagliarsi contro il numero 1 del mondo e per mettere in discussione la sua innocenza. Carta canta, in genere, ma non per Kyrgios.