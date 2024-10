Simone Inzaghi interrogato dalla polizia sulle pressioni dei capi ultrà Inter: colloquio in un luogo top-secret (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Il giorno di Simone Inzaghi. Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, il tecnico dell'Inter è stato sentito dalla polizia (non in Questura, ma in altri uffici lontani da fotografi e cameraman appostati sin dalle 8 davanti ai due ingressi) come testimone nell'inchiesta di Squadra mobile e Sco che ha smantellato le curve di Inter e Milan. In particolare, gli investigatori avrebbero chiesto conto all'allenatore delle telefonate con l'allora frontman della Nord Marco Ferdico (arrestato lunedì scorso) per la questione dei biglietti per la finale di Champions League del 2023. Nei prossimi giorni toccherà al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, al capitano del Milan Davide Calabria, al centrocampista Interista Hakan Calhanoglu e all'ex Inter Skriniar. Ilgiorno.it - Simone Inzaghi interrogato dalla polizia sulle pressioni dei capi ultrà Inter: colloquio in un luogo top-secret Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Il giorno di. Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, il tecnico dell'è stato sentito(non in Questura, ma in altri uffici lontani da fotografi e cameraman appostati sin dalle 8 davanti ai due ingressi) come testimone nell'inchiesta di Squadra mobile e Sco che ha smantellato le curve die Milan. In particolare, gli investigatori avrebbero chiesto conto all'allenatore delle telefonate con l'allora frontman della Nord Marco Ferdico (arrestato lunedì scorso) per la questione dei biglietti per la finale di Champions League del 2023. Nei prossimi giorni toccherà al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, altano del Milan Davide Calabria, al centrocampistaista Hakan Calhanoglu e all'exSkriniar.

Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter - Ferdico sollecitava il tecnico – non indagato e sentito come persona informata sui fatti – a intervenire sul presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023. 500 biglietti da porre in vendita per la sola curva”. Tuttavia, spiegava il giudice, “la società nerazzurra aveva messo a disposizione un quantitativo più esiguo di titoli d’ingresso, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta ultras - Inter : sentito oggi in Questura a Milano Simone Inzaghi - Da Inzaghi sarebbe arrivata poi “la promessa di intercedere con i vertici societari“. The post Inchiesta ultras, Inter: sentito oggi in Questura a Milano Simone Inzaghi appeared first on SportFace. . L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito nella giornata di oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Milano nella Questura del capoluogo lombardo come persona informata sui fatti ... (Sportface.it)

Simone Inzaghi primo interrogato per l’inchiesta sugli Ultras - Rapporti tra giocatori e ultrà Oltre a Simone Inzaghi, anche alcuni calciatori saranno convocati nei prossimi giorni. Coinvolgimento di altre figure storiche Non solo i giocatori, ma anche altre figure di spicco dell’Inter saranno ascoltate. Il loro coinvolgimento si collega al rapporto con i capi ultras, come emerso da intercettazioni e testimonianze. (Thesocialpost.it)