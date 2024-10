Scafati, Grimaldi: “Sì ai concorsi pubblici e alla trasparenza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Consigliere Comunale di Scafati Michele Grimaldi a nome della coalizione #oraesempreScafati. Sono una buona notizia le nuove assunzioni al Comune di Scafati, autorizzate dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali (e che in realtà erano già programmate da tempo). Però su questo vorremmo essere chiari: ci auguriamo – e chiederemo – che vengano effettuate a mezzo di Concorso Pubblico. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e indipendenza che devono caratterizzare la macchina pubblica. E per offrire una importante opportunità lavorativa a tante ragazze e ragazzi della nostra città che sarebbero onorati di servire la propria comunità: una opportunità basata sul merito e sulla libertà. Anteprima24.it - Scafati, Grimaldi: “Sì ai concorsi pubblici e alla trasparenza” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Consigliere Comunale diMichelea nome della coalizione #oraesempre. Sono una buona notizia le nuove assunzioni al Comune di, autorizzate dCommissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali (e che in realtà erano già programmate da tempo). Però su questo vorremmo essere chiari: ci auguriamo – e chiederemo – che vengano effettuate a mezzo di Concorso Pubblico. Nel rispetto dei principi di, correttezza e indipendenza che devono caratterizzare la macchina pubblica. E per offrire una importante opportunità lavorativa a tante ragazze e ragazzi della nostra città che sarebbero onorati di servire la propria comunità: una opportunità basata sul merito e sulla libertà.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scafati - i consiglieri Grimaldi e Velardo : "La città ha bisogno di regole e di sviluppo - non di promesse ed improvvisazione" - I consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo hanno diffuso un comunicato stampa in cui criticano duramente la gestione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) da parte dell’amministrazione. Nonostante l'approvazione del Preliminare del PUC a luglio, i consiglieri denunciano problemi... (Salernotoday.it)

Grimaldi e Velardo : “Disastro amministrativo del Sindaco di Scafati sulla gestione del ciclo dei rifiuti” - Nel frattempo i livelli di riscossione continuano ad essere minimi, con il Sindaco che prima propone e fa approvare in Consiglio l’esternalizzazione totale del servizio, poi fa marcia indietro, e poi ancora sbaglia la procedura e sarà costretto a tornare in Consiglio per definirla: insomma una confusione politico-amministrativa incredibile, segno di incapacità, malafede, disattenzione. (Anteprima24.it)

Scafati - l’affondo di Grimaldi : “Miracolo a Scafati : le strade si allagano senza pioggia” - Arrecando disagi enormi per i residenti, e pericoli evidenti per i pedoni e la sicurezza stradale. Come è possibile tutto ciò? Perchè nessuno interviene? E’ normale che una strada di asfalto, con quaranta gradi all’ombra, si allaghi all’improvviso e venga ricoperta di melma? Non c’entra nulla la proprietà o la competenza della strada, sia essa del Comune o della Provincia. (Anteprima24.it)