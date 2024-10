Dilei.it - Richard e Alejandra Gere innamoratissimi ed elegantissimi sul red carpet

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Silva continuano a far sognare i fan con la loro incredibile complicità e i loro look impeccabili. La coppia, sposata dal 2018, ha recentemente illuminato il greendel Zurich Film Festival con una dolcezza travolgente e uno stile sofisticato che li ha resi protagonisti assoluti della serata.: il potere dell’amore sul tappeto rosso Il Zurich Film Festival, che ha accoltocome produttore esecutivo del film Wisdom of Happiness, è stato teatro di uno dei momenti più teneri e glamour di questo autunno., con il suo solito fascino, ha optato per un classico smoking nero, con una camicia bianca e un raffinato papillon nero. Un look elegante che esalta il suo stile senza tempo e la sua classe innata.