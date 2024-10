Re Carlo sta per partire per l'Australia (e ha interrotto la chemioterapia) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per il suo primo viaggio da re e da capo del Commonwealth in Australia e Samoa, il sovrano vuole essere in forma smagliante e ha avuto l'ok dai medici per sospendere temporaneamente le cure Vanityfair.it - Re Carlo sta per partire per l'Australia (e ha interrotto la chemioterapia) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per il suo primo viaggio da re e da capo del Commonwealth ine Samoa, il sovrano vuole essere in forma smagliante e ha avuto l'ok dai medici per sospendere temporaneamente le cure

Re Carlo sospenderà cure per il cancro durante visita in Australia e Samoa

Re Carlo sospenderà cure per il cancro durante visita in Australia e Samoa - (Adnkronos) – I medici hanno concesso a Re Carlo di sospendere la terapia contro il cancro per poter volare in Australia la prossima settimana per una visita reale. Il monarca partirà il 18 ottobre, toccando Sydney e Canberra, per poi proseguire per una visita di Stato a Samoa, nel Pacifico meridionale, dove parteciperà al Commonwealth […]. (Periodicodaily.com)