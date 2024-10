Oasport.it - Paolini-Erika Andreeva, WTA Wuhan 2024: orario, programma, tv, streaming

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per Jasminenuovo impegno anel secondo e ultimo WTA 1000 che si gioca in Cina. La toscana, numero 6 del mondo a oggi con mire verso l’alto (dalla 3a posizione a oggi c’è un margine abbastanza ridotto) sfiderà domani un’. Non Mirra, però, perché dal derby tra sorelle è uscita vincitrice, e anche in modo netto,. E lo ha fatto in maniera anche sorprendente, considerato che si è trovata ad avere anche una buona dose di fortuna. In tabellone è infatti entrata da lucky loser, e questo terzo turno aè il risultato migliore nella carriera della ventenne di Krasnoyarsk, fino ad ora rimasta spesso nell’ombra di quella della sorella.