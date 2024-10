Orban da la sua versione: “Non lascio l’Ue, voglio cambiarla” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le riflessioni che propone il leader ungherese includono la competitività dell'Ue, le migrazioni, la guerra in Ucraina e la critica serrata all'élite europea L'articolo Orban da la sua versione: “Non lascio l’Ue, voglio cambiarla” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Orban da la sua versione: “Non lascio l’Ue, voglio cambiarla” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le riflessioni che propone il leader ungherese includono la competitività dell'Ue, le migrazioni, la guerra in Ucraina e la critica serrata all'élite europea L'articoloda la sua: “Non” proviene da Il Difforme.

Orban al Parlamento europeo: "In Ucraina stiamo perdendo, ammettetelo" | Von der Leyen contro il premier ungherese: "C'è ancora chi incolpa Kiev per la guerra" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 959. Il premier ungherese Viktor Orban al Parlamento Europeo ha dichiarato: "In Ucraina stiamo perdendo e voi vi comportate come se non sia così. Se vogliamo vinc ... (msn.com)

La versione di Orban: "Non lascio l'Ue, voglio cambiarla" - STRASBURGO - Due ore per raccontare la sua versione prima del ring della Plenaria, per mostrare la faccia dialogante del sovranismo europeo e candidarsi a leader del popolo europeo contro "élite che d ... (ansa.it)

No alla difesa dell'Ucraina e agli immigrati. Orbán aspetta Trump - L'Ungheria esercita la presidenza di turno dell'Unione europea, ma in nome della libertà del suo popolo il leader magiaro è in rotta di collisione con gli altri stati membri. Oggi il discorso alla ple ... (ilfoglio.it)