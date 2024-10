Oltre lo zucchero, al via la seconda edizione del progetto per i giovani studenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi anni è ormai cosa nota che le abitudini alimentari dei ragazzi non sembrano essere così corrette. Dunque, risulta molto importante agire in un'ottica di prevenzione alimentare. Il progetto di "Un saltoOltre lo zucchero" ha come obiettivo quello di promuovere uno stile di vita sano Quicomo.it - Oltre lo zucchero, al via la seconda edizione del progetto per i giovani studenti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ultimi anni è ormai cosa nota che le abitudini alimentari dei ragazzi non sembrano essere così corrette. Dunque, risulta molto importante agire in un'ottica di prevenzione alimentare. Ildi "Un saltolo" ha come obiettivo quello di promuovere uno stile di vita sano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Oltre" - forza e vulnerabilità oltre i confini. Al Brecht l'atto conclusivo del progetto di danza "Piuma" - Domenica 13 ottobre, alle 19, al teatro Brecht di San Sisto, va in scena "Oltre". “Oltre” è il risultato del progetto formativo Piuma. Un lavoro di ricerca che ha portato le danzatrici in scena a riflettere sul concetto di confine, ma anche il desiderio umano di trascendere tali barriere. È un... (Perugiatoday.it)

Progetto “Insieme oltre” : a palazzo Tilli gli studenti del Marconi per uno scambio intergenerazionale sulla seconda guerra mondiale - Tra storia, arte e cultura a palazzo Tilli di Casoli si sono incontrati gli studenti del liceo Marconi di Pescara (classi 4B e 4C indirizzo scienze umane), accompagnati da docenti e una. . . . Giovani studenti e over 65 sono i protagonisti di uno scambio intergenerazionale sulla seconda guerra mondiale. (Ilpescara.it)

“Abitare la Valle del Serchio“. Progetto da oltre un milione per la promozione di Careggine - 195. Co. In previsione, i 348mq netti a destinazione residenziale, oltre ai 418 mq di giardino disposto su due livelli e affacciato sulla Valle, saranno destinati al progetto di cohousing per anziani over 60 autosufficienti, mentre la gestione delle parti comuni, a carico dei residenti, sarà supportata dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale "Monte Sembra". (Lanazione.it)