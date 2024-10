Nomine Rai, la maggioranza non si presenta in Vigilanza: salta la plenaria, slitta la nomina della presidenza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qualcuno l'ha già definito l'"Aventino" della maggioranza. Il voto era infatti previsto per stamattina, ma il centrodestra non si è presentato alla riunione Ilmessaggero.it - Nomine Rai, la maggioranza non si presenta in Vigilanza: salta la plenaria, slitta la nomina della presidenza Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qualcuno l'ha già definito l'"Aventino". Il voto era infatti previsto per stamattina, ma il centrodestra non si èto alla riunione

Caos Rai - la maggioranza non si presenta in Vigilanza : saltano le nuove nomine. Viale Mazzini è una polveriera - Commissione di Vigilanza Rai, salta la riunione (ANSA-CityRumors. Il Consiglio di Amministrazione – come ogni anno – riceve nuove nomine e passa in rassegna i dipendenti. Il compito più difficile, se non impossibile, sarà riuscire a mettere d’accordo tutti. In tal senso qualcosa aveva fatto capire Sebastiani, ex volto Rai: “Al momento del rinnovo contrattuale è mancato qualcosa – ha spiegato ... (Cityrumors.it)

Nomine Rai - la maggioranza non va in Vigilanza facendo saltare la plenaria - Per Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione, è un «fatto molto grave»: «Non è mai successo in precedenza di non procedere a un atto dovuto. Per essere eletta, la consigliera vicina a Forza Italia ha bisogno della maggioranza qualificata di 28 voti, e al momento alla coalizione governativa ne mancano due. (Lettera43.it)

Nomine Rai - la maggioranza non va in Vigilanza : salta la plenaria - Manca il numero legale in commissione di Vigilanza Rai, convocata per fissare la data per la votazione di convalida della nomina a presidente di Simona Agnes. I parlamentari di centrodestra hanno infatti disertato la seduta e, non essendo sufficiente il numero dei presenti, non si è potuto procedere all'apertura della commissione. (Iltempo.it)