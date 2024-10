Panorama.it - Maven, l'intelligenza artificiale che aiuta gli Usa a gestire i danni degli uragani

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quando si parla di ricaduta civile di tecnologie militari spesso si fatica a trovare un esempio concreto. Invece eccolo: creato per scovare obiettivi militari, il cervellonesi chiamae sta orando la popolazione colpita daglidando grande supporto ai soccorritori. Il mese scorso, durante il passaggio dell’Uragano Helene, le forze armateStati Uniti, in particolare il 18° Corpo aviotrasportato dell'Esercito, hanno utilizzato per la prima volta l’utilizzo di elaborazioni fatte dall’per mappare le chiusure stradali, le interruzioni delle reti telefoniche di comunicazione e cellulare, la necessità di approvvigionamento e altri dati raccolti in diretta.